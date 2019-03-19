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مجلس النواب الماليزي يدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

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أدان مجلس النواب الماليزي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضية، معزيًا فى ذوى ضحايا هذه المجزرة .
وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن رئيس البرلمان محمد عارف يوسف أعرب بعد مناقشة إدانة الحادثة المأساوية،

عن تضامن ماليزيا مع الحكومة النيوزيلندية، قائلا "إن البرلمان الماليزي يقف إلى جانب الحكومة النيوزيلندية وبرلمانها في رفض جميع أنواع الإرهاب والكراهية والعنف".
ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الماليزي
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السناتور مرزوقي يحيى، إن الحكومة بواسطة المفوضية السامية الماليزية لدى ويلينغتون ستواصل مراقبة أحوال 3 مصابين ماليزيين في الحادثة عن كثب.
وأفاد مرزوقي، بأن رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد بعث برسالة تعزية إلى نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إثر وقوع الحادثة، معربًا عن شكره الجزيل للمساعدات الطارئة التي قدمتها حكومتها للماليزيين هناك.
 
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