أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات وقع قبالة سواحل كامتشاتكا.
وقال ممثل الخدمة، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن "الحادث الزلزالي كان مركزه على عمق نحو 40 كيلومترا وعلى بعد 196 كيلومترا
وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يجر الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يقع قبالة سواحل كامتشاتكا بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.