زلزال بقوة 5 درجات يقع قبالة سواحل كامتشاتكا بروسيا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات وقع قبالة سواحل كامتشاتكا.



وقال ممثل الخدمة، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن "الحادث الزلزالي كان مركزه على عمق نحو 40 كيلومترا وعلى بعد 196 كيلومترا

شمال شرقي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".



وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يجر الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.