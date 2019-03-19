الصين: لعبنا "دوراً بناءً" في تهدئة التوتر بين باكستان والهند

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين لعبت "دوراً بناءً" في تهدئة التوتر بين باكستان والهند، بعدما أوشك البلدان على الدخول في صراع أكبر الشهر الماضي عقب هجوم على قافلة شبه عسكرية هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وكانت خمسة مصادر مطلعة على تطورات المواجهة بين البلدين قد قالت للوكالة، إنها كادت تخرج عن السيطرة وإنه لم يمنع نشوب صراع أكبر سوى تدخل مسؤولين أميركيين من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر حكومية في نيودلهي وإسلام اباد وواشنطن إن الهند هددت في وقت من الأوقات بإطلاق ستة صواريخ على الأقل على باكستان وإن إسلام اباد قالت إنها سترد بضربات صاروخية "ثلاثة أمثال" الضربة الهندية.

وقال وزير باكستاني إن هناك دولاً أخرى غير الصين تدخلت أيضاً لتهدئة التوتر بين الجارتين.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز، أمس رداً على سؤال بشأن دور الصين في تهدئة الأزمة إن التعايش السلمي بين باكستان والهند يصب في مصلحة الجميع.

وأضافت أن الصين باعتبارها جارة ترتبط بعلاقات ودية مع البلدين "شجعت على إجراء محادثات سلام ولعبت دوراً بناءً في تهدئة الوضع المتوتر". وقالت الوزارة "بذلت بعض الدول الأخرى جهوداً إيجابية في هذا الشأن أيضاً".



وذكرت دونما إسهاب أن الصين مستعدة أيضاً للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة تشجيع البلدين على الالتقاء في منتصف الطريق وتسوية الخلافات بالحوار والسبل السلمية.