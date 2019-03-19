معارضون جزائريون يدعون بوتفليقة للتنحي والحكومة للاستقالة

دعا معارضون جزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن منصبه في نهاية ولايته في 28 أبريل المقبل، كما طالبوا الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها.

ودعت المجموعة المعارضة الجديدة التي تطلق على نفسها “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”، إلى إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية في الجزائر.

كما حثت التنسيقية، التي تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة إلى جانب نشطاء، الجيش الجزائري على لعب دور دستوري دون التدخل في “خيار الشعب”.

المصدر وكالات