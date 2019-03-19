مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني “دهساً” في القاهرة

وأمرت النيابة المصرية بحبس السائق المتسبب في مقتل اللواء اليمني.
وكشفت التحقيقات أن السائق كان يقود سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، في منطقة سهل حمزة، وأثناء رجوعه بسيارته للخلف صدم اللواء ركن عبد القادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني المقيم في مصر، مما أدى إلى مصرعه.
وتلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بلاغاً بإصابة، مستشار وزير الدفاع اليمنى، في حادث سير، ووفاته عقب وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته .
وتبين أن القائد العسكري اليمني كان يقوم بشراء حاجيات منزله عندما صدمته السيارة عن طريق الخطأ.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السائق، وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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