تركيا.. المؤبد لمتهمين مقربين من أردوغان بالفساد

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول، الاثنين، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصاً كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد عام 2013. وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن بين المدانين أربعة ضباط سابقين في الشرطة، قالت المحكمة إنهم “حاولوا إطاحة الحكومة التركية”.

وكانت المحاكمة قد انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط أردوغان الذي كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها أردوغان وأجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة، لكنه اعتبر أن التسجيلات “مفبركة” واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.

وقد سرّحت حكومة أردوغان الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من القضاة والمدّعين العامين، الذين عملوا في هذه القضية. ولاحقاً طاولت المحاكمات حوالى 70 شخصاً.

وأفادت وكالة الأناضول أن محكمة اسطنبول أصدرت اليوم أحكاماً بالسجن بحق آخرين دانتهم بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلّحة” وبـ”التنصت غير الشرعي”.

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وتتّهم حكومة أردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو (تموز) 2016، وهو ما ينفيه غولن بشكل قاطع. وبعد محاولة الانقلاب أطلقت السلطات حملة واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بغولن وأوقفت عن العمل أو أقالت أكثر من 140 ألف موظّف في القطاع العام.

المصدر: – العربية.نت