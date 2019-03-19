كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو " بتاريخ 13 مارس 2019 في مقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية، ويشارك في المسابقة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادي والثانوي من مختلف بلدان الوطن العربي.

وجاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لحماية اللغة العربية، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته العربية.

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وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن المسابقة سيشارك فيها طلاب من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية منها: لبنان وسلطنة عمان والسعودية والكويت ومصر، وستقيم الأمانة العامة للجامعة العربية بمقرها احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة وتوزيع الجوائز عليهم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019.

وأكدت السفيرة، أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.