كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال شدته 5 ريختر يقع قبالة سواحل كامتشاتكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 5.0 درجة وقع قبالة سواحل كامتشاتكا.

وقال ممثل الخدمة لوكالة "سبوتنيك" أن "الحادث الزلزالي وقع ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق حوالي 40 كيلومترا وعلى بعد 196 كيلومترا شمال شرقي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

Advertisements

وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال. ولم يجر الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.