كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انبعاث النيران من فوهة بركان بوبوكاتبتبيل بالمكسيك (فيديو / صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرًا باللون الأصفر أثناء اندلاع بركان بوبوكاتبتبيل، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إثر انبعاث كمية كبيرة من الرماد الكثيف والنيران والحطام المتعدى مسافة كيلومتر واحد في الهواء وعلى بعد عدة كيلومترات من الحفرة البركانية.

في غضون ذلك، تم مشاركة لقطات من الانفجار على شبكة الإنترنت.

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وقد طلبت السلطات من الناس البقاء بعيدًا عن المنطقة، داخل دائرة نصف قطرها 12 كيلومترا من الحفرة، حيث من المتوقع أن يتم تفريق الرماد من البركان باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية من بويبلا.

وقد أظهر البركان نشاطًا متزايدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويعد بركان بوبوكاتبتبيل، الذي يقع على بعد 70 كم من العاصمة المكسيكية، ثاني أعلى قمة في البلاد وأيضًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في المنطقة.