كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بحرمان إرهابي مذبحة المسجدين من الاهتمام العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن عزمها على بذل كل ما في وسعها لحرمان مطلق النار على مسجدين في كرايس تشيرش من الاهتمام العام الذي يتوق إليه، من خلال ارتكاب أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ البلاد.

وقالت "أرديرن": "أوافق على أنه شيء نحتاج إلى الاعتراف به، ونفعل ما في وسعنا لمنع الشهرة التي يسعى إليها هذا الفرد. من الواضح أنه كان لديه مجموعة من الأسباب لارتكاب هذا الهجوم الإرهابي الفظيع. حظر ملفه الشخصي كان واحدا منهم. وهذا شيء يمكن أن ننكره تمامًا. شيء واحد يمكنني أن أؤكده لكم - أنكم لن تسمعوني أتحدث باسمه".

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في وقت لاحق، في خطاب أمام البرلمان، شجعت "أرديرن" الجمهور على السير على خطاها وترك اسم المسلح في غياهب النسيان، قائلة: "أنا أطلب منكم أن تتحدثوا عن أسماء الذين فُقدوا، بدلاً من اسم الرجل الذي قتلهم. ربما يكون قد سعى إلى الشهرة، لكننا في نيوزيلندا لن نمنحه شيئًا، ولا حتى اسمه".

ألقت رئيسة الوزراء مزيدًا من اللقطات الحية عن الهجوم، مؤكدة أن السلطات كانت على اتصال بفيسبوك، من أجل إزالة الفيديو المصور. على الرغم من أن شبكة التواصل الاجتماعي تمكنت من إزالة 1.5 مليون إصدار من المقطع، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور عليه عبر الإنترنت.

وأضافت "أرديرن": "لقد كنا على اتصال بـفيسبوك؛ لقد قدموا لنا تحديثات حول جهودهم لإزالته، ولكن كما قلت، من وجهة نظرنا أنه لا يمكن توزيعها أو إتاحتها أو عرضها، كما يجب أن لا يتم عرضها. إنه أمر مروع. على الرغم من إعطائهم هذه التأكيدات لنا، إلا أن المسؤولية تقع عليهم في النهاية".