كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تواصل إخفاء بيانات صادرات الخام للشهر السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الأزمة النفطية التي تواجهها إيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018، إلى إخفاء طهران بياناتها النفطية، خاصة صادرات الخام عن المؤسسات الدولية الرسمية.

وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، الإثنين، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، أن إيران أخفت عن المبادرة بيانات صادراتها النفطية في يناير، للشهر السادس على التوالي.

وبعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي في مايو، تراجعت صادرات طهران النفطية لأسواقها الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا.

وحسب بيانات (جودي)، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، لم تقدم إيران أي معلومات لها منذ يوليو 2018، بينما أخفتها خلال الفترة بين أغسطس/آب 2018 حتى يناير 2019.

ووفق آخر بيانات قدمتها طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، بلغ إجمالي صادرات إيران النفطية 2.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 2.26 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، وأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً في مايو 2018.

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وأظهرت بيانات تجارية وحكومية، أن واردات آسيا من النفط الإيراني انخفضت في يناير إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعد أن قللت الصين والهند المشتريات واستمر توقف اليابان عن الاستيراد للشهر الثالث.

وأظهرت البيانات التي أعدتها تومسون رويترز، وصدرت مطلع الشهر الجاري، أن أكبر 4 مشترين آسيويين لنفط إيران، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، استوردوا ما إجماليه 710 آلاف و699 برميلاً يومياً في يناير/كانون الثاني، بانخفاض 49% عن الشهر ذاته من 2018.

وللشهر الخامس على التوالي، أخفت إيران بيانات إنتاجها الرسمية، والتي تقدمها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في فبراير، بحسب تقرير المنظمة الصادر الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الرسمي، لم تقدم إيران بياناتها الرسمية النهائية للمنظمة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تعتمد "أوبك" على مصادر ثانوية للحصول على أرقام الإنتاج النفطي الإيراني.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الأسبوع الماضي، أن إنتاج إيران النفطي بقي عند أدنى مستوياته المسجلة مطلع 2015، البالغة 2.74 مليون برميل يومياً، مدفوعاً بالعقوبات الأمريكية، بحسب المصادر الثانوية التي زودتها بالأرقام.

وفي 2018، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام من جانب إيران نحو 3.553 مليون برميل يومياً، وسط توقعات ببلوغ متوسط إنتاجها في 2019 نحو 2.6 مليون برميل يومياً.