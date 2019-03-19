كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولسونارو يمنح شركات أمريكية حق استخدام قاعدة لإطلاق مركبات فضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خلال زيارة إلى واشنطن أمس الإثنين، اتفاقاً يمنح بموجبه شركات أمريكية حق استخدام قاعدة في بلاده لإطلاق مركبات فضائية لوضع أقمار اصطناعية في المدار.

وبولسونارو، الرئيس اليميني المتطرف الذي سيستقبله نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، لا يخفي إعجابه بالملياردير الجمهوري، ويُبدي حماسة كبيرة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من الزمن من حكم اليسار لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

وينص الاتفاق الذي وقعه بولسونارو في اليوم الأول من زيارته إلى الولايات المتحدة على السماح للشركات الأمريكية باستخدام قاعدة ألكانترا في ولاية مارنهاو شمال البلاد، لإطلاق صواريخ ومكوكات فضائية لوضع أقمار اصطناعية تجارية في المدار.

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ويحتاج الاتفاق لمصادقة الكونغرس البرازيلي عليه، ليدخل حيّز التنفيذ، علماً أنه رفض في عهد الرئيس البرازيلي الأسبق إنريكي كاردوزو، اتفاقاً مشابهاً لأنه رأى فيه تنازلاً للولايات المتحدة عن السيادة البرازيلية.

وقال بولسونارو أمام غرفة التجارة الأمريكية: "الحمد لله على التغيير الإيديولوجي الذي حصل أخيراً في البرازيل، نريد أن نعيد إلى البرازيل عظمتها، تماماً كما يريد ترامب أن يعيد لأمريكا عظمتها".

وتعتبر قاعدة ألكانترا مثالية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء الخارجي لقربها من خط الاستواء، ما يعني أن الإطلاق من هذه القاعدة يستهلك كميات أقل من الوقود، في توفير يصل إلى 30%، كما أنها المنافس الأول لقاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وتأمل الحكومة البرازيلية أن تحصل من خلالها على حصة من عائدات السوق العالمية لإطلاق الصواريخ الفضائية.