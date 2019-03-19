كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم حضرموت "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، بتوزيع دفعات جديدة من المساعدات الغذائية تمثلت في (1300) سلة غذائية بمعدل (104 طن و 910 كيلو ) مستهدفة ( 6500 ) فردًا من الأسر المحتاجة والمتضررة من أهالي وادي يبعث ووادي حول ومناطق الغمصة بمديرية يبعث بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات بعد هذه اللفتة الإنسانية، التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

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وثمّن المسؤولون في مديرية يبعث، دور الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله الموجود على الأرض، الذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق بحضرموت.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 6402 سلة غذائية استهدفت 32010 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت ، بمعدل 516 طن و 641.4 كيلو .