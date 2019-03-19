كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يعيد تشغيل مستشفى المواسط في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل مستشفى في مديرية المواسط بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ويواصل " مستشفى المواسط " الريفي في محافظة تعز - الذي أعيد تشغيله مؤخرا بدعم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر" - تقديم خدماته العلاجية و الطبية مجانا للمواطنين اليمنيين من مناطق مديرية المواسط وقرى و مناطق المديريات الأخرى.

و بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى و قدم لها الرعاية الصحية بعد مرور أسبوعين على إعادة تشغيله حوالي ثلاثة آلاف يمني من بينهم أكثر من 79 حالة أجريت لها عمليات تراوحت بين الكبرى و الصغرى .

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و قال الدكتور عبد مقبل سيف مدير مستشفى المواسط الريفي إن عدد المرضي الذين يراجعون المستشفى يتزايد يوما بعد يوم .. موضحا أنهم يتلقون الرعاية الصحية الجيدة في مجالات الفحوص المخبرية و أقسام النساء والتوليد و الأنف والأذن و الحنجرة والجراحة إلى جانب الصيدلية التي تمدهم بالدواء المتوفر لديها.

و أعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلتها تقديم المساعدات والمعونات لمحافظة تعز عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

من جانبه قال مندوب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ريف تعز إن تمويل وتشغيل مستشفى المواسط الريفي جاء في الوقت المناسب ولاقى ترحيب و تفاعل السلطة المحلية والصحية و المواطنين والشخصيات الاجتماعية الذين أشادوا بتلك المبادرة الانسانية الإيجابية وعبرو عن شكرهم لدولة الإمارات التي تقف إلى جانبهم دوما.