محاكمة مصور “المستوصف الملكي.. التفاصيل الكاملة

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تأجيل ملف ما بات يعرف بمصور “المستوصف الملكي”، بحي الملاح، إلى 25 مارس الجاري.

وحسب مصادر “اليوم24″، أن المحاكمة عرفت حضور أكثر من عشرين محاميا من أعضاء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لمؤازرة المصور، وكذلك حضور الممثل القانوني للمديرية الجهوية للصحة.

وأثناء المحاكمة طالب دفاع المعتقل بإستدعاء وزير الصحة أنس الدكالي، والمندوبة الجهوية للصحة بمراكش اسفي، كما تم تجديد طلب السراح المؤقت.

وكانت وزارة الصحة رفعت دعوى قضائية،قبل أشهر، ضد مصور شريط الفيديو، والذي يوثق “فراغ المستوصف الذي دشنه الملك قبل أشهر من الأطر الطبية”، بحسب تعبير مصور الفيديو.

كما ناشدت شقيقة المصور الملك من أجل إفراج عن شقيقها، مشيرة إلى أنه” مافعله غيرة على بلده”.