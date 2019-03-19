الاحتلال يهدم مبنى تابع لمدرسة الرازي بمخيم شعفاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الإنشاء تابع لمدرسة "الرازي" في مخيم شعفاط، وذلك بحجة البناء دون تراخيص.
وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري أمام حركة المركبات والمواطنين في كلا الاتجاهين، وسط حالة من التوتر الشديد.
وقام عناصر شرطة حرس الحدود بإسناد من عناصر الوحدات الخاصة باقتحام المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخلها ومحاصرة المدرسة، وقامت قوات احتلال بإخلاء الطلبة والهيئة التدريسية، قبل الشروع بهدم المبنى، المكون من طابقين، دون سابق إنذار.
وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على المعلمين بالضرب المبرح، وسحب وتكسير بعض السيارات التي كانت متوقفة في المكان المتاخم للمدرسة.
يذكر أن مدرسة "الرازي" تخدم مئات الطلبة من الابتدائية وشريحة واسعة من أبناء المخيم، ما استدعى توسعتها، وإضافة مبنى جديد لها لاستيعاب المزيد من الطلبة.
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