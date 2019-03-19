انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تفتتح جلسة للبرلمان بـتحيّة الإسلام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:52 صباحاً - افتتحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الاثنين، جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية الإسلام "السلام عليكم".

وألقت في الجلسة خطاباً حول الجريمة التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا، واعدةً بألا تلفظ أبداً اسم سفّاح مسجدي مدينة كرايست تشيرش، وسط تأكيدها أنه "سيخضع للقانون بحذافيره".

وقالت أرديرن إن مُنفذ المجزرة "سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا".

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وأضافت: إن المتطرف الأسترالي برينتون تارانت "سعى بعمله الإرهابي للحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبداً أذكر اسمه"، وتابعت قائلة: "إنه إرهابي مجرم متطرف، لكن عندما أتكلم سيكون بلا اسم".

وتارانت، مدرب اللياقة البدنية السابق البالغ 28 عاماً، جاهر بأنه فاشيٌّ ومن دعاة تفوُّق العِرق الأبيض، وأطلق النار داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في أثناء صلاة الجمعة الماضي؛ وهو ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً وجرح 50 آخرين.