انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: فتح الحدود العراقية - السورية هدية لإيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:52 صباحاً - اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قرار العراق إعادة فتح حدوده مع سوريا بأنه يمهد طريقاً أخر أمام البضاعة الإيرانية للوصول إلى دمشق، وتطبيعاً عربياً جديداً مع مع نظام الأسد بعد الأردن والإمارات.

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، وترجمه "الخليج 365"، أن إعادة فتح الحدود العراقية مع سوريا، يعد فشلاً للمحاولات الأمريكية في عزل إيران من خلال العقوبات الاقتصادية.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي قد أعلن في مؤتمر صحفي مع نظرائه السوري والإيراني من دمشق، أمس الاثنين، أن العراق يخطط لفتح معبره الحدودي مع سوريا خلال الأيام المقبلة، وهو المعبر الذي أغلق بسبب سيطرة "داعش" على تلك المناطق الحدودية.

وتوضح الصحيفة أن الولايات المتحدة عارضت منذ فترة طويلة، خطط إيران المزعومة لإقامة ممر بري يمر عبر العراق إلى سوريا، حيث تخشى من أن يكون هذا الممر البري عاملاً مساعداً للميلشيات التي تدعمها والتي يمكن أن تعزز من قبضتها على تلك الدول.

وترى الصحيفة أن إيران لعبت دوراً حيوياً في الدفاع عن النظام السوري بقيادة بشار الأسد في وجه الثورة السورية التي اندلعت قبل ثمانية أعوام، وأسهمت إلى جانب روسيا في تثبيت دعائم سلطة النظام.

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وتبين الصحيفة أن إعادة فتح الحدود العراقية مع سوريا سيساعد في تخفيف النقل البري إلى دمشق، ما يفتح المزيد من الفرص أمام طهران لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها جراء العقوبات الأمريكية.

و تشترك إيران والعراق بحدود برية تصل إلى 900 ميل، تتضمنها العديد من المعابر التي تستخدم لحركة النقل التجاري والأفراد وتدر مليارات الدولارات على إيران سنوياً.

و يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 12 مليار سنوياً، وتسعى إيران لرفعه ليكون 20 مليار دولار سنوياً.

وكان رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي مع نظيريه العراقي والسوري، أن الحدود أولوية قصوى بالنسبة لطهران كونها تتحكم بنقل البضائع والزوار الشيعة.

وقال باقري خلال مؤتمر الصحفي أمس الاثنين، إن "وجود اتصال عبر المنافذ البرية أمر حيوي وضروري، وبالنسبة للبضائع العسكرية فإن أمر نقلها عبر تلك المنافذ سيكون خاضعاً لتفاهمات الدول الثلاثة وبموجب الحقوق والقوانين الدولية"

وشدد باقري خلال حديثه بحضور رئيسي أركان النظام السوري والمسؤول العسكري العراقي على ضرورة طرد القوات الأمريكية من المنطقة التي يزيد عدد جنودها عن 6 آلاف.