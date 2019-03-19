شكرا لقرائتكم خبر عن عنف انتخابات .. مقتل وإصابة 22 شخصًا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون في بنجلاديش اليوم، مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، جنوب شرق البلاد، في حادث مرتبط بالانتخابات.

وقال مسؤول الشرطة المحلية مانجورول ألام: "إن الهجوم وقع قبل ساعات بينما كان مسؤولو الاقتراع والأمن عائدين من أحد مراكز الاقتراع في منطقة رانجاماتي"، مشيرًا إلى أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء هذا الهجوم.

وأضاف، أن المروحيات العسكرية نقلت 11 مصابًا بجروح خطيرة إلى مستشفى عسكري في منطقة "شيتاجونج" المجاورة لتلقي العلاج اللازم، وأن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في المنطقة بعد أعمال العنف.

يشار إلى أن منطقة رانجاماتي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة داكا، تشهد عملية انتخاب مسؤولين حكوميين محليين، إلا أن بعض المرشحين قاطعوا التصويت بزعم وجود مخالفات.