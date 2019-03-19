بالصور.. غرق "يوم القيامة" في امريكا

الخليج 365/ بغدادغمرت المياه قاعدة "أوفات" العسكرية الأمريكية في ولاية نبراسكا غربي البلاد، حيث يقع مقر القيادة الاستراتيجية للقوات الأمريكية، بعد فيضان نهر ميسوري.

ونشر قائد الجناح 55 لسلاح الجو الأمريكي مايكل مانون على فيسبوك صورة للقاعدة.

وتعتبر هذه القاعدة واحدة من أهم القواعد بالنسبة للجيش الأمريكي، حيث تتمركز فيها طائراتBoeing E-4B Nightwatch، التي يطلق عليها طائرات "يوم القيامة"، ويوجد في القاعدة أحدث ملجأ تحت أرضي فيه أسلحة نووية.



وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة الجوية قد غمرتها المياه بنحو الثلث، وأصيب 30 من أصل 200 مبنى فيها بأضرار جسيمة، حيث تضررت حظائر الطائرات، كما غمرت المياه حوالي كيلومتر من مدرج القاعدة.

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