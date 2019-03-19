انت الان تتابع شرطة هولندا: المشتبه به في تنفيذ الهجوم تركي الجنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إطلاق نار في هولندا

حددت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، هوية المشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار بمدينة أوتريخت وسط هولندا، والذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 9 أخرين، وتبين أنه تركي االجنسية ويدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وجاري تعقبه لضبطه وتقديمه للمحاكمة، إذ نشرت الشرطة صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب من هذا الرجل، مطالبة المواطنين بعدم نشر أي فيديوهات خاصة بحادث إطلاق النار، وإرسالها للمحققيين للوقوف على أسباب الحادث، كما قررت إيقاف حركة القطارات من وإلى أوتريخت، بسبب الحادث.

وقالت مصادر، إن منفّذ هجوم إطلاق النار في أوتريخت وسط هولندا، يقطن في الطابق الرابع من البناء المحاصر، لافته إلى أن مكافحة الإرهاب تطوق المبنى الذي يقطن فيه، في إشارة إلى انتشار مسلح كثيف لأفراد الشرطة الهولندية حول مبنى يشتبه أن مطلق النار بداخله. وأعلنت الشرطة، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة