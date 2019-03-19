انت الان تتابع هولندا: 3 قتلى و9 مصابين حصيلة إطلاق النار بأوتريخت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم هولندا

قال عمدة مدينة أوتريخت الهولندية، اليوم الإثنين، إن الهجوم الذي شنه بعض الإرهابين على الترام بالمدينة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، جاء ذلك بعد أن حددت الشرطة هوية المشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار، وتبين أنه تركي االجنسية ويدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وجاري تعقبه لضبطه، إذ نشرت الشرطة صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب من هذا الرجل، مطالبة المواطنين بعدم نشر أي فيديوهات خاصة بحادث إطلاق النار، وإرسالها للمحققيين للوقوف على أسباب الحادث، كما قررت إيقاف حركة القطارات من وإلى أوتريخت، بسبب الحادث.

وقالت مصادر، إن منفّذ هجوم إطلاق النار في أوتريخت وسط هولندا، يقطن في الطابق الرابع من البناء المحاصر، لافته إلى أن مكافحة الإرهاب تطوق المبنى الذي يقطن فيه، في إشارة إلى انتشار مسلح كثيف لأفراد الشرطة الهولندية حول مبنى يشتبه أن مطلق النار بداخله. وأعلنت الشرطة، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة