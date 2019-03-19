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قوات التدخل السريع تداهم وكراً للقاعدة في أبين اليمنية

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الان تتابع قوات التدخل السريع تداهم وكراً للقاعدة في أبين اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

داهمت قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني بمحافظة أبين اليمنية وكراً لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد.

وقال مصدر أمني، بحسب ما أوردته وكالة “2 ديسمبر” الإخبارية، إن “قوات التدخل السريع داهمت مساء الاثنين، وكراً لتنظيم القاعدة في جبال الخيالة بمديرية المحفد، كانت تتخذه مركزاً لإطلاق عملياتها الإرهابية”.

وأوضح المصدر أن القوات المداهمة عثرت على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والذخائر، وقذائف الهاون، وأنها تتعقب العناصر الإرهابية الهاربة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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