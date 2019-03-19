قوات التدخل السريع تداهم وكراً للقاعدة في أبين اليمنية

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

داهمت قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني بمحافظة أبين اليمنية وكراً لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد.

وقال مصدر أمني، بحسب ما أوردته وكالة “2 ديسمبر” الإخبارية، إن “قوات التدخل السريع داهمت مساء الاثنين، وكراً لتنظيم القاعدة في جبال الخيالة بمديرية المحفد، كانت تتخذه مركزاً لإطلاق عملياتها الإرهابية”.

وأوضح المصدر أن القوات المداهمة عثرت على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والذخائر، وقذائف الهاون، وأنها تتعقب العناصر الإرهابية الهاربة.