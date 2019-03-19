الان تتابع مجموعة سياسية جزائرية جديدة تدعو بوتفليقة للتنحي والجيش لعدم التدخل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:
دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل نيسان وحثت الجيش على عدم التدخل في “خيارات الشعب”.
ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
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