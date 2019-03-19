صحفي سعودي يتحدث عن الحل الأمثل لردع إيران

تحدث الصحفي والكاتب السعودي، فارس بن حزام، عن الحل الأمثل لردع إيران، بإستخدام ما أسماه "مبدأ ترامب" .

وقال في مقال نشره بصحيفة الحياة اللندنية، أنه قبل مئتي عام، أعلنت واشنطن مبدأ صارما لحماية أمريكا الجنوبية من أطماع أوروبا، أطلقه الرئيس جيمس مونرو، واقترن باسمه «مبدأ مونرو». وقبل مئة عام، توسع الرئيس ثيودور روزفلت في تطبيقه عبر الحضور المباشر في دول الجنوب الأمريكي. واليوم لعل الرئيس ترامب يعلن مبدأ مماثلا، لحماية المنطقة من أطماع إيران".

وذكر الكاتب، أنه عاش «مبدأ مونرو» مع 40 رئيسا بعد عهد مطلقه، بخلق سياسة أمريكية ثابتة، واجهت أنشطة أوروبا في القرن الـ19، وأنشطة الاتحاد السوفيتي في القرن الـ20، ولم يتجاوزه رئيس واحد، لا ديمقراطي ولا جمهوري.

وأشار إلى أنه بُني المبدأ قبل قرنين على أساس تجنيب واشنطن صراعات أوروبا، والأهم هو حماية مصالحها في القارة الأمريكية، وقطع الطريق أمام التمدد الفرنسي والبريطاني والإسباني، والتلويح بالعمل العسكري ضد كل مخالف للمبدأ.

ويؤكد الكاتب أن «مبدأ ترامب» إن تمت ولادته، سيحمي المنطقة من عبث الملالي، وملزم لكل رئيس يسكن البيت الأبيض من بعده. فنحن أمام دولة شر، يمينية متطرفة، لا تعترف بحدود الدول وسيادتها، ولا تقيم وزنا لمعاهدات التاريخ .. مشيراً إلى أن الظرف في منطقة الشرق الأوسط لا يختلف؛ فالنظام الإيراني «مكشّر» عن أنيابه في كل أرجائها، ومطبق على أربع عواصم عربية، ويعمل جاهدا على توسّعه، ولذا لابد أن يواجه «مبدأ ترامب» دستور الملالي، المشرع لأطماعهم في إعادة الإمبراطورية الفارسية، والسيطرة على العالم الإسلامي، وأداتهم إلى تحقيقه بتوسيع دائرة التوتر، ودعم أي حراك متمرد، وتغذية صراعات عرقية ودينية وجغرافية.

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وقال أن أساليب النظام باتت مكشوفة، وصوت الضجر السياسي صار عالي السمع، ودبلوماسيوهم في حالة طرد مستمر من عواصم عربية وغربية. فها هم منبوذون في المغرب بسبب البوليساريو، وفي الجزائر بسبب التشيع، وفي نيجيريا كذلك، وزادوا على البلد الأسمر إسناد تنظيم «بوكو حرام».

وتابع "أما في الخليج، فالصورة واضحة بوضوح خلايا «حزب الله»، والتهديد الصريح على منابر طهران وقم وأصفهان بتدمير المنطقة، والعبث بأهم ممرات النفط العالمية. وكل ذلك مساس مباشر بمصالح أمريكا والعالم أجمع، ويعادل بخطره أطماع الملكيات الأوروبية، خاصة الإسبانية بعد نهاية عهد نابليون بونابرت، عندما سعت إلى إعادة الأمجاد وتحسين الموارد الاقتصادية بالتمدد وغزو أمريكا الجنوبية، فكان «مبدأ مونرو» رادعا صلبا".

ويؤكد الكاتب أن «مبدأ ترامب» إن تمت ولادته، سيحمي المنطقة من عبث الملالي، وملزم لكل رئيس يسكن البيت الأبيض من بعده. فنحن أمام دولة شر، يمينية متطرفة، لا تعترف بحدود الدول وسيادتها، ولا تقيم وزنا لمعاهدات التاريخ؛ من «وستفاليا» قبل أربعة قرون إلى يومنا هذا، وسبيلهم إلى ذلك عبر الإرهاب. ولذا يمكن الجزم بكل ثقة: صحيح أن ليس كل إيراني مشبوها، لكن كل عمل مشبوه لإيران يد فيه.