وزير إيراني سابق يقترح إستبدال النظام الرئاسي بالبرلماني

دعا وزير الثقافة الإيراني السابق، والعضو الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد حسين صفار هرندي، إلى العمل بتوصية المرشد علي خامنئي، باستبدال النظام الرئاسي بالنظام البرلماني.

وقال هرندي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد، إن شعبية روحاني انخفضت بنسبة 10% ومن الأفضل أن تتم إدارة البلاد من قبل رئيس وزراء منتخب من قبل البرلمان .. لافتاً إلى أن المشكلة اليوم هي أن الرئيس المنتخب يجب أن يتم تحمله لمدة 4 سنوات على الأقل، و8 سنوات في كثير من الأحيان، حتى لو كان إنجازه ضئيلاً للغاية، أو انخفضت درجة شعبيته إلى أقل من 10%».

وهرندي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، قيادي رفيع في الحرس الثوري، ومن المقربين للمرشد علي خامنئي، وقال إن شكل النظام السياسي الجديد لم يتبلور بعد، ولكن يجب أن يكون شيئاً يشبه رئاسة الوزراء.

Advertisements

ويرى الإصلاحيون أن موضوع استبدال النظام الرئاسي حرباً أخرى يستخدمها المتشددون لإزاحة روحاني والإتيان بحكومة متشددة تحكم البلاد بقبضة حديدية وترفض أية مفاوضات جديدة مع أمريكا والغرب، وتدعم سياسة التدخلات العسكرية الإقليمية، وحتى أنهم يطرحون أسماء من قادة الحرس الثوري لتشكيل حكومة عسكرية.

وكانت مجموعة من النواب المتشددين في البرلمان طرحت في فبراير الماضي مشروع قرار لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني بهدف سحب الثقة منه وعزله في النهاية.

ويشمل مشروع القرار مطالبة بسحب الثقة عن روحاني بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية.