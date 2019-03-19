الشيخة فاطمة بنت مبارك تُوجّه بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم

أصدرت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي الإماراتي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، توجيهاتها بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم.

وتضم الجمعية في عضويتها أمهات أصحاب الهمم في جميع مناطق دولة الإمارات وستكون ذات نفع عام.

وتتمثل أهداف الجمعية حسب توجيهات "أم الإمارات" في تبادل المعرفة والخبرات بين أمهات أصحاب الهمم، وخلق قناة تواصل فعّال بينهن وبين والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إضافة إلى عقد الندوات وورش التدريب، بغية رفع مستوى الوعي لديهن.

ويُنتظر أن تعقد الأمهات المؤسسات للجمعية اجتماعاً في وقت لاحق، بهدف الاتفاق على نظامها الداخلي، تمهيداً لطلب إشهارها، وفق دعم وتوجيه الشيخة فاطمة بنت مبارك.