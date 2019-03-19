دبي - بواسطة محمد فارس © TONY KARUMBA سجن في أوغندا (صورة من الأرشيف)السلطات الأوغندية تفرج عن 14 مصريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 14 مصريا كانوا محتجزين في أوغندا بتهم عديدة، منها الإقامة غير القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص.

وأكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان له، اليوم الاثنين، أن جهود السفير المصري في أوغندا طارق سلام أثمرت عن إفراج السلطات الأوغندية عن 14 مواطنا مصريا.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات الأوغندية "أبدت تعاونا كبيرا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وكذا ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، مما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين"، مضيفا أنه تم إنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة صباح اليوم 18 مارس الجاري.

Advertisements

وحث مساعد وزير الخارجية المواطنين المصريين على "ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية".

وكانت سلطات أوغندا قد احتجزت عددا من المواطنين المصريين، واتهمتهم بتزوير الإقامات، ووجهت إليهم تهما أخرى.

المصدر: RT