السلطات الأوغندية تفرج عن 14 مصريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 14 مصريا كانوا محتجزين في أوغندا بتهم عديدة، منها الإقامة غير القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص.
وأكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان له، اليوم الاثنين، أن جهود السفير المصري في أوغندا طارق سلام أثمرت عن إفراج السلطات الأوغندية عن 14 مواطنا مصريا.
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وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات الأوغندية "أبدت تعاونا كبيرا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وكذا ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، مما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين"، مضيفا أنه تم إنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة صباح اليوم 18 مارس الجاري.
وحث مساعد وزير الخارجية المواطنين المصريين على "ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية".
وكانت سلطات أوغندا قد احتجزت عددا من المواطنين المصريين، واتهمتهم بتزوير الإقامات، ووجهت إليهم تهما أخرى.
المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.