هولندا تعلن اعتقال المشتبه به في "هجوم أوتريخت"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشرطة الهولندية اعتقلت المشتبه به بعد ملاحقة دامت ساعات

وقال روب فان بري قائد شرطة أوتريخت في مؤتمر صحفي: "لقد تم إبلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل"، علما أن السلطات كانت تبحث عن غوكمن تانيش (37 عاما) المولود في تركيا.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، وتلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها وكثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية. كما كثفت السلطات الأمن حول المساجد.

وأجرى رئيس الوزراء مارك روته محادثات أزمة وقال إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة التي تأتي بعد 3 أيام من سقوط 50 قتيلا في هجوم على مسجدين في مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية.

وقال روته في بيان لوسائل الإعلام: "صدم بلدنا اليوم (بأنباء) هجوم في أوتريخت. لا يمكن استبعاد دافع الإرهاب"، لكن وسائل إعلام غربية وتركية تحدثت عن دوافع "عائلية" وراء الهجوم.

وقال أقارب لمنفذ الهجوم إن تانيش استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية"، ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة، فيما لم تعلن الشرطة الهولندية معلومات في هذا الشأن.