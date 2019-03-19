أبو فاعور: لتقيد الادارات العامة باعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية

التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، وتم البحث في أهمية متابعة وتطبيق ما نتج عن الاجتماع الذي عقد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لجهة الالتزام بالتدقيق في دفاتر الشروط الواردة من الادارات العامة الى ادارة المناقصات والتأكد من التزام هذه الادارات بالتقيد بشرط وأحقية اعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، تفاديا لرد المعاملة واعادتها إلى الجهة المعنية مع تأكيد وجوب الالتزام بهذا التدبير.
وشكر أبو فاعور "الحريري على دعمه وتبنيه وتسهيله الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والآيلة إلى تأمين المناخ والبيئة الحاضنة لدعم القطاعات الانتاجية"، مؤكدا "ضرورة تقيد الادارات العامة باعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المشتريات العامة انطلاقا من الحرص على تحقيق النمو ودعم الانتاج وتأمين فرص عمل جديدة وحماية العمالة الموجودة وتخفيض نسب البطالة".
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