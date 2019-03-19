روكز: مكافحة الفساد عمل مؤسساتي وقانوني وعلى العدالة أن تشمل الجميع

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أنّه "إذا انتهت معركة مكافحة الفساد بمحاسبة موظف صغير هنا أو هناك، فهذا هو الفشل"، مؤكّدًا "وجوب إيصال ملف الفساد إلى خواتيمه، ومن هنا يجب الانطلاق إلى تطبيق القوانين ودعم المؤسسات لمحاربة الفساد".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "مكافحة الفساد لا تتمّ بإلقاء الخطابات على المنابر، بل هي عمل مؤسساتي وقانوني في الصميم"، لافتًا إلى أنّ "على العدالة أن تشمل الجميع، ولا يجب إعطاء الحصانة للموظفين، بل لإعطاء كل صاحب حقّ حقّه".

وأوضح روكز أنّه "يجب أن يتمكّن التفتيش المركزي أن يراقب كلّ الموظفين، بالإضافة إلى اهتمام إدارة المؤسسات بمتابعة الملفات لنتمكّن من ضبط الهدر"، مبيّنًا أنّ "الأمور ستوضع على السكة من الآن حتّى رمضان، والتحقيقات ستصل إلى مستويات أعلى من الّتي نراها الآن". ونوّه إلى أنّ "كلّ لبناني لديه ظنًّا بشخص معيّن، والمساءلة يجب أن تشمل كل شخص مشكوك بأمره ، وإلّا يكون الموضوع قد فشل".

وذكر أنّ "هناك ثلاث محطات أساسية مقبلة خلال الأيام العشرة المقبلة، هي زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان، زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى موسكو ومشاركته في القمة العربية في تونس، وعنوانها الأساسي تفعيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإنقاذ البلد بطريقة فاعلة".