أوضحت أوساط رئاسية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "تلويح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران وزير باسيل بإسقاط الحكومة ما لم تتمّ معالجة حقيقيّة لملفَي النازحين والفساد، إنّما ينطلق من حقيقة أنّ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار" يملك 11 وزيرًا، وعندما تمسّكنا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بالحصول على هذا العدد من الوزراء، فلأنّنا كنّا نتحسّب لمثل هذه الظروف الّتي تتطلّب حماية العهد".
وركّزت على أنّ "التلويح بهذا السلاح لا يهدف إلى إنهاء التسوية أو ربط النزاع، بل إلى تثبيتهما، إنّما على قاعدة توازنات في داخل الحكومة يجب ان تُراعى".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط رئاسية للجمهورية: تلويح باسيل بإسقاط الحكومة يهدف لتثبيت التسوية وربط النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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