مصادر بـ"14 آذار" للجمهورية: ما يجري هو تمثيلية بين "التيار" و"حزب الله" لإسقاط الحكومة

ركّزت مصادر بارزة في "14 آذار"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "ما يجري هو كناية عن تمثيلية بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لإسقاط الحكومة، والنيل سياسيًّا من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".

وأوضحت أنّ "هجوم رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على الحريري والحكومة، يندرج ضمن أجندة منسّقة مع "حزب الله".