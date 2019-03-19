ركّزت مصادر بارزة في "14 آذار"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "ما يجري هو كناية عن تمثيلية بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لإسقاط الحكومة، والنيل سياسيًّا من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
وأوضحت أنّ "هجوم رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على الحريري والحكومة، يندرج ضمن أجندة منسّقة مع "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بـ"14 آذار" للجمهورية: ما يجري هو تمثيلية بين "التيار" و"حزب الله" لإسقاط الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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