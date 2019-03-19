عبود: تجربتي أمس بالسفر من مطار بيروت كانت الأفضل من سنين

أشار الوزير السابق فادي عبود في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا بد لي ان اذكر بان تجربتي أمس بالسفر من مطار بيروت كانت الأفضل من سنين! من ينتقد يجب عليه ان يهنئ عندما يرى تحسن! ربما حان الوقت لإعادة النظر بكل الاجراءات المتبعة للدخول والخروج واحتكار التاكسيات وعدم وجود صيدلية الخ من خدمات حان وقت تحديثها".

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