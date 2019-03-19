مصادر الجمهورية: جهات دبلوماسية نصحت بتجنب أي خلل داخلي مؤكدة أنها تريده مستقرا بالكامل

كشفت المصادر لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جهات دبلوماسية عربية وُصفت بـ"المحايدة"، دخلت على خط إسداء النّصح في السجال بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، ونقلت رغبتها إلى مراجع مسؤولة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي والنأي بلبنان عن أي توترات".

وبيّنت أنّ "هذه الجهات أكّدت "أنّنا ننصح اللبنانيين بتجنّب أيّ خلل داخلي، وأي توتّر داخلي، لبنان يجب أن يكون في حالة استقرار خصوصًا في ظلّ وضع المنطقة والتطورات المتلاحقة فيها. نحن نريد لبنان أن يكون مستقرًّا بالكامل، ويخطو خطوات سريعة نحو الانتعاش الاقتصادي، لا أن يبقى في دائرة الانكماش".

وذكرت المصادر أنّ "هذه الجهات شدّدت على أنّ لبنان يعنينا، ونعتبر أيّ ضرر فيه لا يصيبه وحده، بل يصيب كلّ العرب، خصوصًا الّذين يحرصون عليه. ونأمل أن يتجاوب اللبنانيون مع مصلحة بلدهم، فأنتم تعانون، فلا تُقدموا على ما يوتّر بلدكم ويجعلكم تعانون أكثر".