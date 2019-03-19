أشار مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ، عمار حوري في حديث اذاعي الى انه "بعد اتصال الحريري والوزير جبران باسيل نأمل ان نكون قد دخلنا في مرحلة اكثر ايجابية من الايام القليلة الماضية"، لافتا الى ان "ثمة نقاش حول تعيينات مجلس الانماء والاعمار، وكلمة فيتو على اسم نديم المنلا ليست بالتوصيف الصحيح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حوري: نأمل ان نكون قد دخلنا في مرحلة اكثر ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.