الخارجية المصرية: الإفراج عن 14 مصريا كانوا محتجزين في أوغندا بتهم عدة

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم، أنّ "جهود السفير المصري في أوغندا طارق سلام، أثمرت عن إفراج السلطات الأوغندية عن 14 مواطنًا مصريًّا.

ولفت إلى أنّ "السلطات الأوغندية أبدت تعاونًا كبيرًا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، ممّا يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين"، مبيّنًا أنّه "تمّ إنهاء إجراءات عودتهم كافّة إلى الوطن".

وحثّ هاشم، المواطنين المصريين على "ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية".

وكانت سلطات أوغندا قد احتجزت عددًا من المواطنين المصريين، واتّهمتهم بتزوير الإقامات، ووجهت إليهم تهمًا أُخرى.