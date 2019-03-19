ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين وشخصيات المعارضة الجزائرية، دعت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحّي في نهاية ولايته يوم 28 نيسان المقبل".
وبيّنت أنّ "المجموعة الجزائرية الجديدة دعت أيضًا الحكومة للاستقالة، واقترحت إجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية. كما حثّت الجيش الجزائري على لعب دور دستوري دون التدخل في "خيار الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر معارضون جزائريون دعوا بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته وطالبوا الحكومة بالاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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