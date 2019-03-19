رئيس أوكرانيا: نلتزم بشروط معاهدة التخلص من الصواريخ ونتفهم الانسحاب الأميركي منها

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أنّ "كييف لن تهاجم أي بلد، فضلًا عن كونها غير مهتمّة بأراضي واقعة خارج حدود أوكرانيا".

وسأل في حديث تلفزيوني، "هل يمكننا أن نقف اليوم مكتوفي الأيدي عندما يكون لدينا تقنيات صاروخية وخبراء مختصين؟ اليوم لدينا عدوان وتصرّفاتنا ستكون غير مسؤولة إذا لم نحسن تقنياتنا الصاروخية الّتي ستدرج في الخدمة، فضلا عن توسيع مداها ودقتها".

ولفت بوروشينكو إلى أنّ "أوكرانيا تلتزم بوضوح بجميع شروط معاهدة التخلّص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، بينما اتهم روسيا بعدم الامتثال لهذه المعاهدة. وذكر أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أعلنت بوضوح أنّ روسيا انسحبت فعليًّا من هذه المعاهدة والمخاطر الّذي ستسبّبه للأمن العالمي إذا التزمت جميع دول العالم بهذه المعاهدة، بينما روسيا ستواصل تحسين تقنياتها الصاروخية وإجراء الاختبارات بانتهاكها للمعاهدة".

وبيّن أنّ "كييف تتفهّم ردّ الفعل الأميركي بالانسحاب من المعاهدة".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة يوم 1 شباط الماضي، رسميًّا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الموقّعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارًا من يوم 2 شباط الماضي.