وزير دفاع النرويج: روسيا عطلت نظام "جي بي إس" أثناء مناورات "الناتو" الأخيرة

أعلن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكه ينسن، أنّ "لدى بلاده دليلًا إلكترونيًّا على أنّ القوات الروسية شوّشت على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس - GPS)، خلال المناورات الّتي أجراها حلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة".

وبيّن في تصريح صحافي، أنّ "روسيا طلبت منّا تقديم دليل. قدّمنا لهم الدليل"، موضحًا أنّ "الدليل يتضمّن قياسات تظهر التشويش على إشارة"، منوّهًا إلى أنّ "روسيا وعدت بالردّ بعد مراجعة خبراؤها ذلك".

وكانت فنلندا والنرويج قد لفتتا في تشرين الثاني الماضي، إلى أنّ روسيا ربّما شوّشت عمدًا على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي قبل وخلال المناورات العسكرية للحلف، وهو ما أثّر أيضًا على حركة الملاحة الجوية في منطقة القطب الشمالي.

يُذكر أنّ المتحدث الرسمي باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، كان قد علّق على اتهامات "الناتو" في هذا الشأن في تشرين الثاني الماضي، بأنّه: "يوجد الآن توجه باتهام روسيا بجميع أنواع الخطايا، وعادةً جميع هذه الاتهامات تكون خالية من أي أساس".