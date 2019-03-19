محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):
دعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل المزيد من المسؤولية، بعد أن تم بث الهجوم المميت الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش عبر موقع "فيس بوك" كما تم نشر روابط لبيان منفذ الهجوم عبر تويتر.
وقالت أردرن في البرلمان اليوم الثلاثاء: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونقبل أن تكون هذه المنصات موجودة فحسب، وأن ما يقال فيها ليس مسؤولية المكان الذي نشرت فيه".
وأضافت: "إنهم الناشر وليس مجرد موظف بريد .. فلا يستقيم الوضع أن تحقق (الشركات) أرباحا فحسب ولا تتحمل مسؤولية".
وتعهدت أردرن بحرمان المسلح الأسترالي المشتبه به، برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاما، الذي اتهم بقتل 50 شخصا وإصابة العشرات في إطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش، من الشهرة التي يسعى لنيلها.
وقالت: "لقد سعى إلى الحصول على أشياء كثيرة من خلال عمله الإرهابي، وأحدها الشهرة. ولهذا السبب لن تسمعوني أبدا أذكر اسمه".
وحثت أردرن الآخرين على "ذكر سماء الذين فقدوا ، بدلاً من ذكر اسم الرجل الذي سلب أرواحهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تطالب وسائل التواصل الاجتماعي بتحمل المزيد من المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.