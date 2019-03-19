انت الان تتابع تفاصيل خبر إرهابي نيوزيلندا مهدد بالانتقام في زنزانته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية أن سفاح نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، الذي قتل 50 شخصاً في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة (15 مارس)، يواجه تهديدات ممن وصفتهم بـ"عصابات السجون" في البلاد.

وقال أستاذ علم الجريمة في جامعة كانتربيري النيوزيلندية، جريج نيوبولد، إن هناك تهديدات كبيرة لسفاح المسجدين في نيوزيلندا "يجب أن تُؤخذ بجدية، وإنه قد يواجه مصيراً صعباً في حبسه".

وأوضح موقع ياهو (Yahoo"، نقلاً عن مواقع نيوزيلندية، أن الإرهابي الأسترالي تلقى رسالة من أعضاء "عصابات بيكيني"، وأضافت أنه سيكون "رجلاً بارزاً" في السجن.

وأكد نيوبولد أن هذا السفاح الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، منفِّذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي، سيكون "الشخص الأكثر استهدافاً في السجن"، وأنه محتجز حالياً بمنشأة متخصصة، ووُضع تحت الملاحظة 24 ساعة.

وأشار إلى أن سفاح نيوزيلندا تارانت سيكون في "خطر شديد" خلف القضبان، ومن الممكن أن يُقتل بسهولة في السجن، وأنه سيكون هناك أشخاص في السجن يشعرون بالغضب الشديد منه، خاصة أنه صاحب "تفوق عرقي أبيض".

وقال إنه على الرغم من التفوق الأبيض عدداً في نيوزيلندا فإن غالبية نزلاء سجونها من غير البيض.

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وأضاف نيوبولد أن السفاح سوف يقضي وقته بمنشأة أمنية مشددة في أوكلاند، حيث سيتعيّن عليه قضاء حياته بالعزلة.

ووفقاً لموقع (Nzherald)، فقد بعث أحد أعضاء العصابات المتعاطفة مع ضحايا الهجوم برسالة إلى المجرمين مرتكبي الحادث، كتب فيها: "لدينا أصدقاء في الداخل أيضاً".

وأكد موقع "ياهو" أنه من المنتظر أن يُحتفظ ببرينتون تارانت، سفاح نيوزيلندا، في الحبس الانفرادي، حيث لن يتمكّن أي سجين آخر من الوصول إليه بسهولة.

وقال السير كيم ووركمان، المدافع عن العدالة الجنائية، إن ضباط السجن المكلّفين حراسة الرجل ربما يتم اختيارهم بعناية أيضاً.

وبدأت، اليوم الثلاثاء، في نيوزيلندا التحضيرات للشروع في دفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم على المسجدين، وذلك بعد أيام من حالة الحزن الشديد لمقتلهم على يد مسلح، في أسوأ هجوم على الإطلاق في البلاد، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

ووجُهت تهمة القتل إلى الأسترالي تارانت (28 عاماً)، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.