انت الان تتابع شرطة هولندا تحذر من نشر فيديوهات لحادث إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
إطلاق نار بهولندا
طالبت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، المواطنين بعدم نشر أي فيديوهات خاصة بحادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وإرسالها للمحققيين، جاء ذلك بعد أن أعلنت مصادر إعلامية هولندية، وقف حركة القطارات من وإلى أوتريخت بعد الحادث، إذ قالت المصادر، إن منفذ الهجوم يقطن في الطابق الرابع من البناء المحاصر، لافتة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تطوق المبنى الذي يقطن فيه الإرهابي، في إشارة إلى انتشار مسلح كثيف لأفراد الشرطة حول المبنى، فيما تم تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة والمساجد بعد إطلاق النار.
حددت الشرطة، هوية المشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، موضحة أنه تركي االجنسية ويدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وجاري تعقبه لضبطه وتقديمه للمحاكمة، إذ نشرت الشرطة صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب من هذا الرجل. وقال شهود عيان، إن
حددت الشرطة، هوية المشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، موضحة أنه تركي االجنسية ويدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وجاري تعقبه لضبطه وتقديمه للمحاكمة، إذ نشرت الشرطة صورته وحذرت المواطنين من الاقتراب من هذا الرجل.
وقال شهود عيان، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، فتح النار عشوائيا، في المقابل رفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث.
وأضافت الشرطة، أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشبته بأن منفذ الهجوم قام بإطلاق النار من داخله، مضيفه: «لا استبعاد من هجوم إرهابي لكن ذلك غير محسوم بعد»، لافتة إلى أن «مستوى التهديد في البلاد ما زال مرتفعا».
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