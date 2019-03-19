ميركل قد تستمر كمستشارة لألمانيا أكثر من المتوقع

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ربما يعتقد البعض أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تتنحى عن منصبها على رأس الحكومة، بعد تنازلها عن رئاسة حزبها، إلا أنها قد تبقى أطول مما يظن البعض

كان إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدم خوضها انتخابات رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بمثابة إشارة واضحة إلى بداية النهاية السياسية لميركل، والتي قد تصل إلى فصلها الأخير بالتنحي عن الحكومة بعد أقل من عام على تشكيلها. وبات تخمين مدى طول الفترة التي ستبقى المستشارة أنجيلا ميركل خلالها في السلطة أمرًا يجذب العديد من الأوساط السياسية داخل ألمانيا وخارجها للتوقع، خاصة أن كثيرين من اليمين يودون رؤيتها وهي تتنحى، كما تعب العديد من اليساريين من قيادتها كذلك.

وحتى البعض في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي "CDU"، كانت لديهم توقعات بالتنحي عن رئاسة الحكومة في المستقبل، ولكن تلك الأماني قد تصطدم بإمكانية بقاء ميركل إلى ما هو أبعد من عام 2020، حسب ما جاء في صحيفة دير شبيجل الألمانية. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي وفي الذكرى

وحتى البعض في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي "CDU"، كانت لديهم توقعات بالتنحي عن رئاسة الحكومة في المستقبل، ولكن تلك الأماني قد تصطدم بإمكانية بقاء ميركل إلى ما هو أبعد من عام 2020، حسب ما جاء في صحيفة دير شبيجل الألمانية. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي وفي الذكرى الأولى لتأسيس حكومتها الحالية، والاقتران مع الاشتراكيين الديمقراطيين "SPD" في ائتلاف كبير، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية التنحي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو، أو حتى قبل معترك انتخابات الولاية في براندنبورج وساكسونيا في أوائل سبتمبر، إلا أن الخيار الأكثر بروزًا في الوقت الحالي هو أن ميركل ستبقى مستشارة حتى عام 2020 وربما 2021.

ومن الواضح أنها لن ترشح نفسها لفترة ولاية أخرى في انتخابات 2021، خاصة بعد أن قالت في نهاية شهر أكتوبر: "إن فترة رئاستي الرابعة ستكون الأخيرة كمستشارة لألمانيا"، لكنها رفضت القول ما إذا كانت ستقضي فترة ولايتها الرابعة حتى النهاية. Advertisements وبات من المؤكد أنها لم تتعب من هذا المنصب، حتى وإن كانت قد تركت منصبها كرئيسة للحزب، وعلى الرغم من أنها بدت وكأنها فقدت بريقها السياسي، يبدو أن التخلي عن منصب قيادة الحزب قد منحها حياة جديدة، حسب الصحيفة الألمانية.

وبغض النظر عن مقدار رغبة المستشارة في مساعدة حزبها في الانتقال إلى مناصب عليا في مرحلة ما، فإنها بالتأكيد لن ترمي كل كروتها السياسية الخاصة، والتي على رأسها البقاء في منصب المستشارية، وهو الذي كانت قد أكدت أنه يصعب تركه. ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين على النقيض من الخلافات السياسية التي أدت في فترات مختلفة من الأزمنة السياسية لتنحي المستشارين الألمان عن مناصبهم، تظل حكومة ميركل سليمة وموحدة، لتتضح إن كانت هناك محاولات لدفعها عن منصبها أو حتى للتقاعد الكامل، فإنها تميل إلى أن تأتي من داخل معسكرها المحافظ.

ومن جانبه، الحزب الديمقراطي الاشتراكي ليس لديه ما يربحه، ومن المرجح أن يخسر الكثير في الانتخابات الجديدة، وقد قال الحزب أيضًا إنه إذا ذهبت المستشارة فقد انتهى الائتلاف الحاكم لألمانيا. ووفقًا لتحلي دير شبيجل، فإن اتحاد المسيحيين لن يقوم بتقديم أي دعم لنفسه إذا حث المستشارة على التنحي، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات ميركل المرتفعة من حيث الشعبية.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة استطلاع الرأي "فورسا" أن ثلثي الألمان يرغبون في رؤية ميركل تظل في منصبها حتى نهاية فترة ولايتها، وهو الأمر الذي يؤكد مدى الشعبية التي تتمتع بها المستشارة الألمانية في البلاد. الضرائب.. أول صدام بين ميركل وخليفتها كارينباور بشكل إجمالي، فإن المصالح المتشابكة لدى الأحزاب قد يكون لها تأثيرها الواضح على مجريات العديد من الأحداث السياسية، إلا أن المؤكد هو أن رحيل ميركل عن المستشارية لن يكون في صف معظم تلك الأحزاب، وهو الأمر الذي يجعل عملية التمسك بميركل أمرا حاسما على كل المستويات السياسية في ألمانيا.

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