إحسان الفقيه .. بوق قطر وأردوغان في دعم التطرف والإرهاب

تعتبر الإخونجية، إحسان الفقيه، بوق قطر وأردوغان، في ترديد أفكار جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة للسلطنة العثمانية، وكافة أشكال التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، حتى باتت شريكهما في دعم الإرهاب، مثلها كمثل قناة الجزيرة التي تنشر الكذب ليل نهار.

إحسان الفقيه هي كاتبة أردنية تمدح ليل نهار نظام أردوغان القمعي في تركيا، حتى وصل تأييدها لممارساته ضد الأتراك بأن تقول "هذا هو أخي أردوغان"، كما كتبت في 23 مايو/أيار 2014 قصيدة مديح في الإسرائيلي عزمي بشارة، بوق تنظيم الحمدين الإرهابي، أنهتها بقولها "هذا هو ابن عمي عزمي بشارة".

وتحتفظ الكاتبة المقيمة بإسطنبول في سجلّها الصحفي، بـ4 قصائد نثر استخدمت فيها بعضا مما تعلمته في دورة التدريب المكثفة التي خضعت لها في قناة الجزيرة القطرية، بينها قصيدة "هل تعلم" حيث ذكرت فيها أرقاما وأوصافا دعائية لإرهاب قطر بلغ عددها حوالي 25 وصفة.

وتؤكد المعلومات المتوفرة، بإن إحسان الفقيه، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وتسخّر قلمها في الهجوم على الأنظمة العربية والدفاع عن أجندة التنظيمات الإرهابية .

ومعروف أن إحسان الفقيه تعصبت لرواية الإرهابيين وأفكارهم المتطرفة وتطاولت على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والتي أصابت قلب الحقيقة، بمخاطر الإسلاموفوبيا.

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وشارك الأزهر الشريف المطالب نفسها التي نادى بها قرقاش، حيث اعتبر أن هجوم نيوزيلندا مؤشر خطير على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، مشددا على ضرورة مواجهة تصاعد هذه الظاهرة.

لكن الفقيه لم تستسِغْ هذه التصريحات المتوازنة، لا سيما وأن الجماعات الحزبية المتطرفة التي تمثلها كتنظيمات داعش والإخوان والحمدين الإرهابية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية التركي، لا تعبر عن الإسلام الصحيح، وكانت سياساتها سببا مباشرا في انتشار "الإسلاموفوبيا" بالعالم.

فإحسان الفقيه التي تنعم بأموال الشعب القطري تتغافل عن دعم تنظيم الحمدين للإرهاب، فضلا عن انتهاكات نظام أردوغان الداخلية، وإراقة دماء إخوانها من الشعب السوري، وأيضاً التطبيع الواضح بين الدوحة مع إسرائيل.

ولم يكن مستغربا أيضاً أن تتحرك الفقيه في محاولة فاشلة لإثارة غبار على الرؤية الثاقبة للدكتور أنور قرقاش، والتي حذر فيها من خطر العنصرية وخطابات التطرف على البشرية جمعاء، لكنها انساقت بأوامر قطرية، بعد أن كشفت الجزيرة القطرية عن وجهها القبيح في تغطية هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي أثار عاصفة انتقادات واسعة.َ