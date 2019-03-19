شكرا لقرائتكم فرنسا تحذّر: "داعش يعيد تشكيل نفسه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، من أن تنظيم داعش يعيد تشكيل نفسه.

ورحّبت بارلي بقرار الولايات المتحدة إبقاء قوات لها في سوريا.

وقالت الوزيرة الفرنسية: "داعش يعيد تشكيل نفسه، ولا يذوب، لذا نحيي الخطوة الأميركية بعدم سحب قواتها كاملة من سوريا، كما أنها عرضت الإبقاء على وجودها هناك، والتعاون مع الدول الأخرى، ونحن نرحب بهذا المقترح".

داعش يدعو للثأر من الأكراد

وكان تنظيم داعش قد دعا عناصره في شمال سوريا وشرقها إلى "الثأر" من الأكراد، الذين باتوا يحاصرون مقاتليه في بقعة محدودة في بلدة الباغوز ويقتربون من إعلان انتهاء "الخلافة".

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وناشد المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام "رجالات الدولة" في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بالقول "اثأروا لدماء إخوانكم وأعلنوها غزوة للثأر.. واجعلوها أياماً زرقاوية".

كما دعا إلى نشر العبوات والقناصة والمفخخات، والهجوم على قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي هذه الدعوة الداعشية في الوقت، الذي باتت فلول التنظيم محاصرة في بقعة ضيقة في الباغوز، من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكان مراسل العربية أفاد، الأحد، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين داعش والقوات الكردية في الباغوز، شرق سوريا. وأكد أن التحالف كثف غاراته الجوية.

ولفت إلى أن الاشتباكات هدأت نسبياً مساء الأحد، قبل أن تستأنف مجدداً.