عبدالله: اقتراح ذهاب الرئيس عون لسوريا لحل ازمة النزوح جدير بالنقاش

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث اذاعي ان "الحزب التقدمي الاشتراكي حاول ايجاد صيغة وطنية مشتركة قابلة للنقاش للبحث عن مخرج للحكومة لحل ملف النازحين"، معتبرا ان "اقتراح ذهاب رئيس الجمهورية ميشال عون إلى لسوريا لحل ازمة النزوح جدير بالنقاش، ولكن الخطوة الاساس هي زيارة الرئيس عون الى روسيا لانها الاكثر قدرة على الضغط وتقديم الضمانات".

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