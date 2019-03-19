حوري: مصالحة الحريري- ريفي ستؤسس لمرحلة من التعاطي الإيجابي بينهما في المستقبل

أكّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمار حوري، أنّ "لقاء المصالحة الّذي حصل ين الحريري والوزير السابق أشرف ريفي في منزل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، طوى مرحلة الخلافات السابقة، وأعاد العلاقة كما كانت عليه قبل استقالة ريفي من حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "لا شكّ أنّنا دخلنا مرحلة جديدة ومختلفة، بدليل أنّ العتاب بين الحريري وريفي عن فترة الخلافات السابقة لم يستغرق سوى دقائق معدودة، والأمور تتّجه نحو التعاطي المبني على التفاهم والإيجابية والتعاون"، لافتًا إلى أنّ "المصالحة ستؤسّس بالتأكيد إلى مرحلة من التعاطي الإيجابي بينهما في المستقبل".