مصادر الأخبار: ما حصل أمس بين الحريري وباسيل أشبه بهدنة

اوضحت مصادر وزارية متابعة في حديث لـ"الأخبار" أن "ما حصل أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل هو أشبه بهدنة بينهما".
فيما أكدت أوساط سياسية بارزة "تنبّه المعنيين إلى ضرورة عدم الإنجرار إلى سقف لا يُمكن العودة عنه، خاصة أن البلاد تمرّ في مرحلة دقيقة جداً".
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