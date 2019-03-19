الجمهورية: مراجع دبلوماسية أكدت أن زيارة بومبيو للبنان استثنائية وهو يحمل رسائل واضحة وقاسية

كشفت صحيفة "الجمهورية" أنّ "مراجع دبلوماسية نصحت المسؤولين اللبنانيين بالتريّث في الحكم على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي، فكلّ المعلومات الواردة من الولايات المتحدة الأميركية تتحدّث عن "زيارة استثنائية لا سابق لها"، وهو يحمل رسائل واضحة وقاسية تركّز على التوجّهات الأميركية المتشدّدة، ولا يرغب في التفاوض أو النقاش في شكلها والمضمون".

ولفتت مراجع دبلوماسية في واشنطن، إلى "شخصية الرجل وموقعه في تركيبة الإدارة الأميركية وهرميّتها"، مؤكّدةً أنّه "من أقرب القرّيبين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأفضل مَن يتحدث باسمه ويفهم توجّهاته ويترجمها". وأوضحت أنّ "بومبيو قد يذهب في تشدّده في بعض الملفات إلى أبعد ممّا يذهب إليه زملاؤه المُمسكون بناصية القرار وآلية تنفيذه في البيت الأبيض، والأمن القومي والدوائر التنفيذية الأخرى".

كما ركّزت على أنّ "زيارة بومبيو للمنطقة ولبنان هذه المرة استثنائية ولا تشبه أيًّا من المهمات السابقة. إذ عليه أن ينفّذ مهمّته في مهلة محدودة، ولذا اختار لبنان أن يكون محطّته الأخيرة ليشكّل منصّة يطلق منها رسائله الإضافية الواضحة والقاسية إلى اللبنانيين والدول المستثناة من جولته، أو تلك الّتي لا يريد زيارتها".